Соль продовжує забивати

Фран Соль відкрив рахунок у зустрічі. На 41-й хвилині після розіграшу штрафного нападник скористався невпевненою грою голкіпера, зіграв на випередження та вколотив м'яч у сітку.

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Для Соля цей гол став 9-м у футболці Тенеріфе у 34 матчах в усіх турнірах цього сезону. Нагадаємо, що форвард уклав угоду з іспанцями у жовтні 2020 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2021 року. Однак іспанський клуб хоче зберегти забивного футболіста у своєму складі. Сам гравець теж не проти залишитись у рідній країні.

На жаль, команді Соля не вдалось втримати перемогу у цій зустрічі. Відразу після перерви Тенеріфе швидко пропустив гол, який поставив крапку у поєдинку – 1:1. До слова, господарі грали у меншості з 27-ї хвилини, коли червону картку отримав Хаві Алонсо.

Орендований у киян форвард провів на полі 71-ну хвилину та був замінений. Окрім результативного удару іспанець відзначився попередженням. Після цієї мирової Тенеріфе з 47 очками йде на 11 місці.

Відео голу Соля за Тенеріфе