Бій був розрахований на один раунд. В один момент, Сантана наніс Ндембо два удари після яких той впав на ринг і ще довго лежав без жодного руху.

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Арді Ндембо помер

Після бою боксера ввели в штучну кому, у якій він пробув 3 тижні, але не вийшов з неї.

Ми в Viva Promotions оплакуємо втрату Арді Ндембо, талановитого конголезького боксера, який трагічно помер після нокауту в матчі Team Combat League 5 квітня. Він залишався в штучній комі до своєї передчасної смерті,

– написала промоутерська кампанія боксера.

Отримані травми Ндембо виявились несумісні з життям.

До слова. Арді Ндембо було 27 років. У нього залишилось двоє дітей, для яких Team Combat League відкрили збір. Мета – 25 тисяч доларів.

Біографія Арді Ндембо: головне