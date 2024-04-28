Бій був розрахований на один раунд. В один момент, Сантана наніс Ндембо два удари після яких той впав на ринг і ще довго лежав без жодного руху.
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Арді Ндембо помер
Після бою боксера ввели в штучну кому, у якій він пробув 3 тижні, але не вийшов з неї.
Ми в Viva Promotions оплакуємо втрату Арді Ндембо, талановитого конголезького боксера, який трагічно помер після нокауту в матчі Team Combat League 5 квітня. Він залишався в штучній комі до своєї передчасної смерті,
– написала промоутерська кампанія боксера.
Отримані травми Ндембо виявились несумісні з життям.
Біографія Арді Ндембо: головне
- Є уродженцем Конго.
- У 14 років вирушив у подорож, яка повторювала шлях Нганну – перетнув континент, щоб здійснити свою мрію на професійній арені.
- У 2019 році дебютував як професійний боксер.
- З моменту дебюту мав 8 перемог і до нокауту від Сантани був непереможним.