Арбитры Первой и Второй лиг получили повышение в зарплате. На конференции ПФЛ были пересмотрены размеры выплат официальным лицам, которые занимаются обслуживанием матчей.

Согласно информации FootballHub, главный судья матча Первой лиги суммарно за игру получит 5105 гривен (в сумму входят гонорар в размере 3085 гривен и 1100 гривен компенсации за дорогу).

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Ассистенты арбитра Первой лиги получат по 3885 гривен, четвертый арбитр – 1165 гривен.

На главного судью матча Второй лиги УАФ будет тратить 2970 гривен (гонорар – 1335 гривен за матч). Его ассистенты заработают по 2812 гривен, четвертый судья – 915 гривен.

В Первой лиге наблюдатель матча и офицер безопасности УАФ получат по 3275 гривен, во Второй лиге – по 2202 гривен.

Отметим, на данный момент после четырех туров лидерами Первой лиги являются "Черноморец" и "Металлист-1925", которые набрали по 10 баллов.