Арбітри Першої та Другої ліг отримали підвищення у зарплатні. На конференції ПФЛ були переглянуті розміри виплат офіційним особам, які займаються обслуговуванням матчів.

За інформацією FootballHub, головний суддя матчу Першої ліги сумарно за гру отримає 5105 гривень (в суму входять гонорар в розмірі 3085 гривень і 1100 гривень компенсації за дорогу).

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Асистенти арбітра Першої ліги отримають по 3885 гривень, четвертий арбітр – 1165 гривень.

На головного суддю матчу Другої ліги УАФ буде витрачати 2970 гривень (гонорар – 1335 гривень за матч). Його асистенти зароблять по 2812 гривень, четвертий суддя – 915 гривень.

У Першій лізі спостерігач матчу і офіцер безпеки УАФ отримають по 3275 гривень, у Другій лізі – по 2202 гривень.

Зазначимо, на даний момент після чотирьох турів лідерами Першої ліги є "Чорноморець" та "Металіст-1925", які набрали по 10 балів.