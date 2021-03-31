Арбитр потерял сознание прямо во время матча Кубка африканских наций: фото и видео
Матч квалификации Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар – Эфиопия был досрочно завершен. Главный судья встречи потерял сознание прямо на футбольном поле.
Источник:24 канал
Неприятный инцидент с арбитром
Главный арбитр встречи Чарльз Булу не сумел доработать квалификационный матч Кубка африканских наций. Рефери стало плохо на 81-й минуте встречи.
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После фола на футбольном поле, судья дал свисток и сам внезапно зашатался на месте, едва удержавшись на ногах. Футболисты и лайнсмен поединка увидели это и мгновенно подбежали к Булу.
Опытный 34-летний судья из Ганы очнулся, но поле покидал на носилках. Медики занесли Чарльза в машину скорой помощи.
После этого эпизода резервный рефери был готов заменить главного судью, чтобы завершить поединок. Однако не сумел этого сделать из-за своего гражданства.
Четвертый судья был родом из Кот-д'Ивуара, поэтому игра была досрочно завершена. В итоге – 1:3, победа Кот-д'Ивуара.
Видео неприятного эпизода с арбитром встречи
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