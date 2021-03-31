Матч квалификации Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар – Эфиопия был досрочно завершен. Главный судья встречи потерял сознание прямо на футбольном поле.

Неприятный инцидент с арбитром

Главный арбитр встречи Чарльз Булу не сумел доработать квалификационный матч Кубка африканских наций. Рефери стало плохо на 81-й минуте встречи.

Вот это да Нападающий Атлетико потерял сознание прямо на тренировке: видео

После фола на футбольном поле, судья дал свисток и сам внезапно зашатался на месте, едва удержавшись на ногах. Футболисты и лайнсмен поединка увидели это и мгновенно подбежали к Булу.

Опытный 34-летний судья из Ганы очнулся, но поле покидал на носилках. Медики занесли Чарльза в машину скорой помощи.

Ghana referee Charles Bulu collapsed while officiating the 2021 AFCON Qualifier between Ivory Coast and Ethiopia in Abidjan. Swift recovery to him #TotalAFCONQ2021@zylofon1021fm @Blakkrasta #AfricanHistoryClass pic.twitter.com/inwTb5JqT5 — Gabriel Asamoah Kwabena Prince (@GabrielAsamoah4) March 30, 2021

После этого эпизода резервный рефери был готов заменить главного судью, чтобы завершить поединок. Однако не сумел этого сделать из-за своего гражданства.

Четвертый судья был родом из Кот-д'Ивуара, поэтому игра была досрочно завершена. В итоге – 1:3, победа Кот-д'Ивуара.

Видео неприятного эпизода с арбитром встречи