В марте следующего года сборная Украины стартует в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024. Одним из соперников "сине-желтых" в группе С является команда Мальты.

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Недавно на тренерском мостике "островитян" произошли перемены. Вместо Дэвиса Манджи сборную возглавил Микеле Марколини. Контракт с итальянцем подписан до конца июня 2024 года.

Новый наставник прокомментировал свое назначение, ведь впервые будет работать со сборной.

Моя первая цель – укрепить сборную настоящими ценностями, такими как образование, уважение и самопожертвование. Команда, построенная на них, будет играть лучше и продемонстрирует агрессивность и свободу, необходимые для успеха. Несмотря на то, что я никогда не был тренером сборной, нужно с чего-то начинать. Однако за годы своей футбольной карьеры я приобрел опыт работы вне поля и на поле, и он поможет мне заработать признание местных болельщиков.

– сказал Марколини.

Что известно о Микеле Марколини

Итальянец в качестве футболиста выступал на позиции полузащитника за Аталанту, Виченцу, Бари, Кьево. В свое время вызывался в состав юношеских сборных Италии.

Тренерская карьера Марколини началась в 2013 году.

В послужном списке преимущественно работа с малоизвестными итальянскими командами Серии С (третьего по силе дивизиона Италии).

Самым большим успехом 47-летнего специалиста стал выигрыш Кубка Италии Серии С сезона 2017/18.

Достойно внимания. Со сборной Украины в квалификации на чемпионат Европы мальтийцы сыграют 19 июня и 17 октября 2023 года. В обновленном рейтинге ФИФА сборная Мальты занимает 167-е место.