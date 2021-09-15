Как арбитр матча Динамо – Бенфика удалил с поля Гармаша, но потом передумал: видео курьеза

Главный арбитр матча первого тура Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой Энтони Тейлор допустил нелепую ошибку. Британский рефери показал красную карточку полузащитнику киевлян Денису Гармашу, но после паузы отменил удаление.

На 82-й минуте встречи украинский футболист оказался на газоне после единоборства с защитником португальцев Николасом Отаменди, но судья никак не отреагировал на этот момент. Игрок столичного клуба завелся, тут же пошел в опасный стык и получил за это желтую карточку.

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Тейлор, недолго думая, показал Гармашу желтую, а затем и красную карточку, поскольку подумал, что уже наказывал украинца "горчичником". После разговора с полузащитником Динамо и капитаном киевлян Сергеем Сидорчуком рефери признал свою ошибку и оставил нашего соотечественника на поле.

Динамо – Бенфика: коротко о матче

Игра прошла с преимуществом гостей из Лиссабона, однако киевляне выстояли и сумели сохранить ничью. Даже несмотря на то, что Шапаренко забил гол в конце игры, однако ВАР в том эпизоде ​​определил офсайд.

В итоге, команды поделили по одному очку в Киеве. Следующий матч в Лиге чемпионов команда Мирчи Луческу сыграет против Баварии 29 сентября, а Бенфика в этот день будет принимать Барселону.

Видео курьезного удаления Гармаша