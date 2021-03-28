Арбитр матча Сербия – Португалия Данни Маккели из Нидерландов признал свою ошибку, не засчитав мяч, забитый Криштиану Роналду в компенсированное время. Это решение не позволило португальцам одержать победу и вызвало эмоциональную реакцию Криштиану Роналду.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Судьи этого не заметили и даже вручили капитану желтую карточку.

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После матча судья Данни Маккели (Нидерланды) признал ошибку. Об этом заявил сам Криштиану Роналду.

Судья извинился, и я очень его уважаю за это. Но недопустимо, чтобы в таком соревновании не использовалась VAR. Мяч находился на полметра за линией ворот. Это было очень ясно. Судья извинился передо мной, но это не решит проблему. Арбитры делают ошибки, они люди, но для этого существует VAR,

– заявил португалец.

Видео эпизода с незасчитанным голом Роналду

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

30 марта сборная Португалии на выезде сыграет против Люксембурга. Эта команда одержала победу над Ирландией на выезде благодаря голу нападающего киевского Динамо Жерсона Родригеса. Форвард отметился дальним ударом на 85-й минуте.