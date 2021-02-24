Защитник Ингула Александр Кучеренко прокомментировал судейство в матче 15 тура против полтавской Ворсклы. Игрок раскритиковал принятые арбитром решения.

В поединке 21 февраля судья поставил по одному пенальти в ворота обеих команд. В итоге – 2:2 боевая ничья во встрече. Однако футболист Ингула Александр Кучеренко остался недоволен решениями судьи.

Более о встрече Ингулец и Ворскла сыграли в боевую ничью в матче с двумя пенальти: видео

Плохое судейство

По его словам, матч мог завершиться с другим счетом, если бы в конце поединка арбитр не назначил 11-метровый удар. Футболисты полтавского клуба не удивили своей игрой соперника.

Могли взять три очка. Жаль, что у нас уже не первый раз воруют победу. Что касается пенальти, то его не было. Во втором тайме было заметно, как судья душил нас. Постоянные свистки не приносят пользу игре. Арбитр сразу давал свисток, как только кто-то начинал кричать. Подобные моменты происходят уже на протяжении нескольких матчей,

– признался защитник Ингула.

Сомнительное назначение пенальти

На 75-й минуте при счете 2:1 в пользу Ингула судья матча назначил довольно сомнительное пенальти. После подачи с углового в штрафной хозяев игроки Ворсклы Яворский и Степанюк пали в борьбе. Арбитр без колебаний указал на 11-метровую отметку.

На видео можно увидеть, как картинно падали игроки полтавского клуба. Прекрасную возможность забить удачно реализовал Кулач, сравняв счет встречи – 2:2.

Видео момента с назначением пенальти в ворота Ингула