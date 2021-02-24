Захисник Інгульця Олександр Кучеренко прокоментував суддівство у матчі 15 туру проти полтавської Ворскли. Гравець розкритикував прийняті арбітром рішення.

У поєдинку 21 лютого суддя поставив по одному пенальті у ворота обох команд. У підсумку – 2:2 бойова нічия у зустрічі. Однак футболіст Інгульця Олександр Кучеренко залишився незадоволеним рішеннями судді.

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Погане суддівство

За його словами, матч міг завершитись з іншим рахунком, якби наприкінці поєдинку арбітр не призначив 11-метровий удар. Футболісти полтавського клубу не здивували своєю грою суперника.

Могли взяти три очки. Шкода, що у нас вже не вперше крадуть перемогу. Що стосується пенальті, то його не було. У другому таймі було помітно, як суддя душив нас. Постійні свистки не приносять користь грі. Арбітр відразу давав свисток, як тільки хтось починав кричати. Подібні моменти відбуваються вже протягом декількох матчів,

– зізнався захисник Інгульця.

Сумнівне призначення пенальті

На 75-й хвилині за рахунку 2:1 на користь Інгульця суддя матчу призначив доволі сумнівне пенальті. Після подачі з кутового у штрафному господарів гравці Ворскли Яворський та Степанюк впали у боротьбі. Арбітр без вагань вказав на 11-метрову позначку.

На відео можна побачити, як картинно падали гравці полтавського клубу. Чудову нагоду забити вдало реалізував Кулач, зрівнявши рахунок зустрічі – 2:2.

Відео моменту з призначенням пенальті у ворота Інгульця