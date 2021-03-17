Работа рефери в футболе бывает крайне опасной, ведь в водовороте эмоций игроки могут не сдерживать себя. Особенно опасно работать арбитром в Болгарии.

Арбитр сбежал после давления игроков

В региональной лиге Болгарии произошел досадный для главного арбитра инцидент. Рефери пришлось бежать с поля, чтобы не получить тумаков от футболистов.

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Арбитр завершил матч между командами Костинброд и Торнадо Безд уже через 21 минуту после стартового свистка.

При счете 1:0 в пользу Костинброд игрок Торнадо Калоян Караджинов бурно отреагировал на решение арбитра и получил желтую карточку.

Одноклубники окружили арбитра Васила Цоклинова, а Караджинов несколько раз ударил судью. Футболисты и члены тренерского штаба Торнадо погнались за арбитром в попытке избить его.

После этого он под давлением игроков убежал в раздевалку.