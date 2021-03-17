Арбітр у Болгарії втікав від розлючених футболістів, які вирішили його побити: відео
Робота рефері у футболі буває вкрай небезпечною, адже у вирі емоцій гравці можуть не стримувати себе. Особливо небезпечно працювати арбітром у Болгарії.
Джерело:Sky Sports
Арбітр втік після тиску гравців
У регіональній лізі Болгарії стався прикрий для головного арбітра інцидент. Рефері довелося тікати з поля, щоб не отримати стусанів від футболістів.
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Арбітр завершив матч між командами Костинброд і Торнадо Безд вже через 21 хвилину після стартового свистка.
За рахунку 1:0 на користь Костинброд гравець Торнадо Калоян Караджинов бурхливо відреагував на рішення арбітра і отримав жовту картку.
Одноклубники оточили арбітра Васила Цоклінова, а Караджинов декілька разів ударив суддю. Футболісти та члени тренерського штабу Торнадо погналися за арбітром у спробі побити його.
Після цього він під натиском гравців втік у роздягальню.
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