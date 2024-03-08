Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаниян высказал мнение о поединке между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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Фаниян о бое между Джошуа и Нганну

Бой Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победитель встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Джошуа является фаворитом этого противостояния, но Фрэнсиса не стоит недооценивать. Вспомните, как он показал себя в бою с Фьюри. Даю 60% на 40%, что победит Джошуа, но Нганну – такой парень, который может и ляпнуть,

– сказал Хргович.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.