Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян висловив думку про поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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Фаніян про бій між Джошуа та Нганну

Бій Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

Джошуа є фаворитом цього протистояння, але Френсіса не варто недооцінювати. Згадайте, як він показав себе в бою з Ф’юрі. Даю 60% на 40%, що переможе Джошуа, але Нганну – такий хлопець, який може і ляпнути,

– сказав Хргович.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.