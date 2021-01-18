Чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) відверто розповів про своїй найкращі секунди на ринзі у його кар'єрі. Британець несподівано пригадав бій з українцем Володимиром Кличком.

Британський боксер Ентоні Джошуа відразу розповів про спекотний бій проти Володимира Кличка. У тому поєдинку боксер з Великої Британії вперше побував у нокдауні. Про це він розповів у інтерв'ю DAZN.

Читайте також Володимир Кличко розповів, скільки часу йому потрібно для повернення на ринг

Як відбувався бій?

Боксери вийшли на ринг один проти одного наприкінці квітня 2017 року. Поєдинок відбувався на заповненому вщент Вемблі, 90 тисяч прихильників боксу відвідали цей бій. На кону стояли титули WBA super, IBF, IBO.

Володимир Кличко до поєдинку підійшов, попри довгу перерву, у відмінній фізичній формі. Українець швидко пересувався на ринзі та міг сміливо записати перші раунди у свій актив. А от 5-й раунд Кличко волів би забути. Британець відправив Володимира у нокдаун. Але недовго українець був у захисті. Вже у наступному Кличко відплатив тією ж монетою – нокдаун для Ентоні.

Після цього він почав контролювати хід поєдинку. Однак у 11 раунді Ентоні Джошуа провів атаку потужним правим аперкотом, після якого Володимир двічі побував в нокдауні. Британець кинувся добивати, але рефері прийняв рішення зупинити бій. Джошуа захистив свій титул чемпіона за версією IBF, а також виграв вакантні пояси IBO і суперчемпіона WBA.