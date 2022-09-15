Дніпро-1 проводить свій другий поєдинок у групі Ліги Конференції 2022-2023. Після поразки на старті від АЗ команда Олександра Кучера поїхала в гості до Аполлона за першими очками, пише 24 канал.

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Перший тайм вийшов для українців феєричним. Вже на 11-ій хвилині Дніпро-1 відкрив рахунок завдяки точному удару Рубчинського після пасу від Довбика.

Рубчинський відкрив рахунок:

А вже через 15 хвилин дніпряни подвоїли рахунок. Героями епізоду стали ті ж дійові особи, однак на цей раз Валентин відпасував на Артема, який опинився перед порожніми воротами та пробив Йовановича.

Відео першого голу Довбика:

На перерву ж Дніпро-1 пішов з перевагою у три м'ячі. На 45 хвилині дублем відзначився Артем Довбик, який вдало скористався подачею від Бузанелло. У нападника вже 2+1 в цьому матчі за системою гол+пас.

Як Довбик оформив дубль: