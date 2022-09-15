Днепр-1 играет уже второй поединок в группе Лиги Конференции 2022-2023. Проиграв на старте АЗ, команда Александра Кучера уехала в гости в Аполлон по первым очкам, пишет 24 канал.

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Старт получился для украинцев очень удачным. Уже на 11-й минуте Днепр-1 открыл счет благодаря точному удару Рубчинского после паса Довбика.

Видео первого гола:

А уже через 15 минут днепряне удвоили счет. Героями эпизода стали те же действующие лица, однако на этот раз Валентин отпасовал на оказавшегося перед пустыми воротами Артема и пробил Йовановича.

Видео гола Довбика:

Поединок проходит в Лимассоле. Напомним, что в первом туре киприоты не смогли обыграть Вадуца в гостях (0:0).