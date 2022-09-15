Дніпро-1 грає вже другий поєдинок у групі Ліги Конференції 2022-2023. Програвши на старті АЗ, команда Олександра Кучера поїхала в гості до Аполлона за першими очками, пише 24 канал.

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Старт вийшов для українців дуже вдалим. Вже на 11-ій хвилині Дніпро-1 відкрив рахунок завдяки точному удару Рубчинського після пасу від Довбика.

Відео першого голу:

А вже через 15 хвилин дніпряни подвоїли рахунок. Героями епізоду стали ті ж дійові особи, однак на цей раз Валентин відпасував на Артема, який опинився перед порожніми воротами та пробив Йовановича.

Відео голу Довбика:

Поєдинок проходить в Лімасолі. Нагадаємо, що у першому турі кіпріоти не змогли обіграти Вадуц в гостях (0:0).