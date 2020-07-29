Команды Английской премьер-лиги с нового сезона будут играть мячом с новым дизайном.

Новый дизайн мяча представила компания Nike.

Это стоит увидеть: Украинец Яремчук оформил дубль за восемь минут в первом матче после травмы: видео

Он выполнен в белом цвете с черными и малиновыми вставками. Такой дизайн будет только для матчей АПЛ.

Новый мяч Nike для АПЛ

В Nike обещают, что у нового мяча благодаря революционному дизайну будет лучшая аэродинамика, чем у его предшественника.

"Дизайн мяча АПЛ отвечает трем характеристикам игрового процесса чемпионата: скорость, точность и взрываемость", – заверили в Nike.

Новый сезон в АПЛ: коротко