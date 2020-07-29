АПЛ представила новый мяч на сезон
Команды Английской премьер-лиги с нового сезона будут играть мячом с новым дизайном.
Новый дизайн мяча представила компания Nike.
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Он выполнен в белом цвете с черными и малиновыми вставками. Такой дизайн будет только для матчей АПЛ.
Новый мяч Nike для АПЛ
В Nike обещают, что у нового мяча благодаря революционному дизайну будет лучшая аэродинамика, чем у его предшественника.
"Дизайн мяча АПЛ отвечает трем характеристикам игрового процесса чемпионата: скорость, точность и взрываемость", – заверили в Nike.
Новый сезон в АПЛ: коротко
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября. Календаря матчей еще нет.
- Последний тур запланирован на 23 мая 2021 года.
- Действующим чемпионом АПЛ является "Ливерпуль". Из Чемпионшипа поднялись "Лидс" и "Вест Бромвич". За еще одну путевку поборются "Брентфорд" – "Свонси" и "Фулхэм" – "Кардифф". Однако из АПЛ по результатам сезона вылетели "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич".