Команди Англійської прем'єр-ліги з нового сезону гратимуть м'ячем з новим дизайном.

Новий дизайн м'яча представила компанія Nike.

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Він виконаний у білому кольорі з чорними та малиновими вставками. Такий дизайн буде лише для матчів АПЛ.



Новий м'яч Nike для АПЛ

В Nike обіцяють, що новий м'яч завдяки своєму революційному дизайну має кращу аеродинаміку, аніж його попередник.

"Дизайн м'яча АПЛ відповідає трьом характеристикам ігрового процесу чемпіонату: швидкість, точність та вибуховість", – запевнили в Nike.

Новий сезон в АПЛ: коротко