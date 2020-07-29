АПЛ представила новий м'яч на сезон
Команди Англійської прем'єр-ліги з нового сезону гратимуть м'ячем з новим дизайном.
Новий дизайн м'яча представила компанія Nike.
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Він виконаний у білому кольорі з чорними та малиновими вставками. Такий дизайн буде лише для матчів АПЛ.
Новий м'яч Nike для АПЛ
В Nike обіцяють, що новий м'яч завдяки своєму революційному дизайну має кращу аеродинаміку, аніж його попередник.
"Дизайн м'яча АПЛ відповідає трьом характеристикам ігрового процесу чемпіонату: швидкість, точність та вибуховість", – запевнили в Nike.
Новий сезон в АПЛ: коротко
- Новий сезон АПЛ стартує 12 вересня. Календаря матчів ще немає.
- Останній тур запланований на 23 травня 2021 року.
- Чинним чемпіоном АПЛ є "Ліверпуль". З Чемпіоншипу піднялися "Лідс" та "Вест Бромвіч". За ще одну путівку поборються "Брентфорд" – "Свонсі" та "Фулхем" – "Кардіфф". натомість з АПЛ за результатами сезону вилетіли "Борнмут", "Вотфорд" та "Норвіч".