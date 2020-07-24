Английская премьер-лига озвучила дату начала нового сезона. Из-за паузы, связанной с коронавирусом, он в 2020 году начнется довольно поздно.

Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября, сообщается на официальном сайте чемпионата. Об этой дате договорились участники АПЛ.

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Последний тур АПЛ сезона 2020/21 состоится 23 мая 2021 года.

Более детального календаря турнира еще нет. Как и календаря других английских турниров, в которых принимают участие команды АПЛ.

Сезон 2019/20 закончится лишь 26 июля 2020 года.