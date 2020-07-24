АПЛ назвала дату начала нового сезона
Английская премьер-лига озвучила дату начала нового сезона. Из-за паузы, связанной с коронавирусом, он в 2020 году начнется довольно поздно.
Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября, сообщается на официальном сайте чемпионата. Об этой дате договорились участники АПЛ.
Вот так: "Лидс", вернувшийся через 16 лет в АПЛ, планирует сенсационные трансферы: за кем охотится клуб
Последний тур АПЛ сезона 2020/21 состоится 23 мая 2021 года.
Более детального календаря турнира еще нет. Как и календаря других английских турниров, в которых принимают участие команды АПЛ.
Сезон 2019/20 закончится лишь 26 июля 2020 года.
- Чемпионом Англии стал "Ливерпуль" – впервые за 30 лет и впервые в истории АПЛ.
- Из АПЛ вылетает "Норвич". Еще двумя неудачниками турнира могут стать "Астон Вилла", "Уотфорд" и "Борнмут".
- Зато в АПЛ поднимется "Лидс". Команда не выступала здесь 16 лет. А также "Вест Бромвич". Еще одну путевку между собой в плей-офф разыграют "Брентфорд" – "Свонси" и "Фулхэм" – "Кардифф".