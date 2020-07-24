АПЛ назвала дату початку нового сезону
Англійська прем'єр-ліга озвучила дату початку нового сезону. Через паузу, пов'язану з коронавірусом, він у 2020 році почнеться доволі пізно.
Новий сезон АПЛ стартує 12 вересня, повідомляється на офіційному сайті чемпіонату. Про цю дату домовилися учасники АПЛ.
Оце так: "Лідс", який повернувся через 16 років в АПЛ, планує сенсаційні трансфери: за ким полює клуб
Останній тур АПЛ сезону 2020/21 відбудеться 23 травня 2021 року.
Детальнішого календаря турніру ще немає. Як і календаря інших англійських турнірів, в яких беруть участь команди АПЛ.
Сезон 2019/20 закінчиться лише 26 липня 2020 року.
- Чемпіоном Англії став "Ліверпуль" – вперше за 30 років та вперше в історії АПЛ.
- З АПЛ вилітає "Норвіч". Ще двома невдахами турніру можуть стати "Астон Вілла", "Вотфорд" та "Борнмут".
- Натомість в АПЛ підніметься "Лідс". Команда не виступала тут 16 років. А також "Вест Бромвіч". Ще одну путівку між собою в плей-офф розіграють "Брентфорд" – "Свонсі" та "Фулхем" – "Кардіфф".