Англійська прем'єр-ліга озвучила дату початку нового сезону. Через паузу, пов'язану з коронавірусом, він у 2020 році почнеться доволі пізно.

Новий сезон АПЛ стартує 12 вересня, повідомляється на офіційному сайті чемпіонату. Про цю дату домовилися учасники АПЛ.

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Останній тур АПЛ сезону 2020/21 відбудеться 23 травня 2021 року.

Детальнішого календаря турніру ще немає. Як і календаря інших англійських турнірів, в яких беруть участь команди АПЛ.

Сезон 2019/20 закінчиться лише 26 липня 2020 року.