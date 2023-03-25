Эвертон на грани вылета: с клуба Миколенко могут снять очки за нарушение финансового фэйр-плей

Мерсисайдский клуб подозревается в чрезмерных расходах за последние годы. В настоящее время "ириски" пытаются спастись от вылета в Чемпионшип, поэтому очковый бан может сильно ударить по команде.

Этот сезон складывается крайне неудачно для Эвертона. Клуб из Ливерпуля вынужден был сменить тренера Фрэнка Лэмпарда в январе и продолжает отчаянно бороться за выживание.

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Помешать "ирискам" могут не только футбольные проблемы, но еще и финансовые. Английская Премьер-Лига подозревает Эвертона в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Лига зафиксировала подозрительно высокие расходы за последние несколько лет. Начиная с 2017 года, команда каждый сезон тратила не менее 70 миллионов фунтов на новых игроков.

Особенно вызывала подозрения трансферная кампания в сезоне 2017-2018, когда клуб накупил футболистов на 181 миллион. Среди возможных наказаний для "ирисок" - снятие очков в текущем сезоне или уплата штрафа.

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Отметим, что Эвертон идет на 15 месте в чемпионате Англии. Правда, команда Шона Дайча опережает зону вылета всего на два балла, а все конкуренты "ирисок" сыграли меньше матчей.

Незаменимой частью мерсисайдцев Виталий Миколенко. Украинский защитник провел за команду 28 матчей этого сезона, в шести из них записав на свой счет клиншит.