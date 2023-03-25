Цей сезон складається вкрай невдало для Евертона. Клуб з Ліверпуля вимушений був змінити тренера Френка Лемпарда у січні та продовжує відчайдушно боротись за виживання.

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Стати на заваді "ірисок" можуть не тільки футбольні проблеми, а ще і фінансові. Англійська Прем'єр-Ліга підозрює Евертон у порушенні правил фінансового фейр-плей.

Ліга зафіксувала підозріло високі витрати за останні кілька років. Починаючи з 2017 року, команда щосезону витрачала не менше 70 мільйонів фунтів на нових гравців.

Особливо викликала підозри трансферна кампанія у сезоні 2017-2018, коли клуб накупив футболістів на 181 мільйон. Серед можливих покарань для "ірисок" – зняття очок у поточному сезоні або ж сплата штрафу.

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Відзначимо, що наразі Евертон йде на 15 місці в чемпіонаті Англії. Щоправда, команда Шона Дайча випереджає зону вильоту всього на два бали, а всі конкуренти "ірисок" зіграли менше матчів.

Незамінною частиною мерсисайдців є Віталій Миколенко. Український захисник провів за команду 28 матчів цього сезону, у шести з них записавши на свій рахунок кліншит.