АПЛ могут остановить посреди сезона: футболистов ждут строгие запреты

20 декабря 2021 , 16:47
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Источник:

The Telegraph

Из-за резкого роста заражений коронавирусом в Англии могут остановить сезон Премьер-лиги. Невакцинированных футболистов ждут строгие ограничения.

Клубы АПЛ 20 декабря должны провести встречу, на которой обсудят ситуацию со вспышкой COVID-19 в лиге. В АПЛ одни из самых низких темпов вакцинации среди топ-лиг Европы.

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Сообщается, что около трети игроков АПЛ не получили вторую дозу вакцины. В то же время в испанской Ла Лиге и немецкой Бундеслиге таких футболистов около 8%.

Ограничения для футболистов

Ранее в АПЛ планировали урезать зарплаты невакцинированным футболистам. Подобная практика была применена в мюнхенской Баварии.

Чтобы повлиять на невакцинированных игроков, клубы АПЛ могут запретить им необязательные контакты с вакцинированными игроками.

В рамках этого возможного нововведения непривитых футболистов могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке и путешествовать отдельно от остальной команды.

Матчи АПЛ перенесут

  • Клубы АПЛ хотят, чтобы сезон приостановили до 15 января 2022 года. Ожидается, что лига может перенести все матчи АПЛ, запланированные на 28 – 30 декабря. Новые даты матчей намерены обсудить на этой же встрече.
  • Также клубы планируют обсудить условия для переноса поединков во избежание ситуации как в Челси.
  • Лондонцам 19 декабря отказали в переносе игры с Вулверхэмптоном. На скамейке запасных Челси было два вратаря и только четверо полевых игроков.
  • За одну неделю в АПЛ перенесли 9 матчей.
Автор: Михайло Гема