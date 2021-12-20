АПЛ могут остановить посреди сезона: футболистов ждут строгие запреты

Из-за резкого роста заражений коронавирусом в Англии могут остановить сезон Премьер-лиги. Невакцинированных футболистов ждут строгие ограничения.

Клубы АПЛ 20 декабря должны провести встречу, на которой обсудят ситуацию со вспышкой COVID-19 в лиге. В АПЛ одни из самых низких темпов вакцинации среди топ-лиг Европы.

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Сообщается, что около трети игроков АПЛ не получили вторую дозу вакцины. В то же время в испанской Ла Лиге и немецкой Бундеслиге таких футболистов около 8%.

Ограничения для футболистов

Ранее в АПЛ планировали урезать зарплаты невакцинированным футболистам. Подобная практика была применена в мюнхенской Баварии.

Чтобы повлиять на невакцинированных игроков, клубы АПЛ могут запретить им необязательные контакты с вакцинированными игроками.

В рамках этого возможного нововведения непривитых футболистов могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке и путешествовать отдельно от остальной команды.

Матчи АПЛ перенесут