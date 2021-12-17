По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и восстановить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас догнала Великобританию.

К слову Рекордная вспышка COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ экстренно перенесен

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост количества заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Отметим, что сейчас Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.

Какие матчи уже перенесли

  • Манчестер сити – Брайтон
  • Ливерпуль – Ньюкасл
  • Лестер – Тоттенхэм
  • Тоттенхэм – Брайтон