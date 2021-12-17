По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и восстановить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас догнала Великобританию.
К слову Рекордная вспышка COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ экстренно перенесен
Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост количества заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Отметим, что сейчас Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.
Какие матчи уже перенесли
- Манчестер сити – Брайтон
- Ливерпуль – Ньюкасл
- Лестер – Тоттенхэм
- Тоттенхэм – Брайтон