Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга поставила свою карьеру на паузу. Сейчас 32-летняя уроженка Одессы ожидает рождения ребенка.

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Терлюга: Никогда не думала, что будет такая проблема

В минувшую пятницу спортсменке стало плохо. Анжелика почувствовала резкую боль в левом боку. Родным пришлось срочно вызывать скорую и везти ее в больницу.

"История, которая изменила планы и затянула меня на больничный. Никогда не думала, что меня заберет скорая. Но это произошло в пятницу. В один момент стало очень больно слева. Дальше все как в тумане.

Не буду писать подробности, но состояние было не очень. Наконец в 4 утра меня взяли врачи на стационар и поставили капельницу. Уже в субботу на УЗИ нашли камень 4,4 мм. Он вышел из почки.

Никогда не думала, что у меня будет такая проблема. Готовилась к беременности очень серьезно. До беременности я проходила полный чекин и все анализы, которые только существуют.

Я знала, что у меня есть камень 4 мм, но врач сказал, что это совсем нестрашно, он сам выйдет. Вышел б####ь"", – написала Терлюга в сториз инстаграма.

Терлюга рассказала о пребывании в больнице / фото из инстаграма спортсменки

Спортивные достижения Терлюги