Серебряный призер Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга была вынуждена пропустить Игры в Париже. Причиной стало изъятие каратэ из олимпийской программы на этот год.

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Пополнение в семье Терлюги

Впрочем ,украинская спортсменка теперь имеет другие важные заботы в собственной жизни. 32-летняя уроженка Одессы на своих страницах в соцсетях сообщила о беременности.

Самая долгожданная фотосессия этого лета. У нас сейчас самый счастливый период жизни и вы можете поздравлять нас с этим. 1+1 = 3,

– написала Терлюга в фейсбук.

Девушка поделилась романтическими фотографиями со своим мужем Владимиром Зарецким. Также на них присутствовал и УЗИ-снимок младенца. О сроке беременности Анжелика не сообщила.

Романтическая фотосессия Анжелики Терлюги с мужем / фото из фейсбука:

Для нее это будет первый ребенок. Терлюга вышла замуж за своего избранника после Олимпиады в Токио в сентябре 2021 года. Парень является братом азербайджанской каратистки украинского происхождения Ирины Зарецкой, которая к слову тоже брала серебро на прошлых Играх.

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Анжелика получила медаль в личном кумите в весовой категории до 55 килограммов. Также Терлюга становилась чемпионкой Европы как в личном (2018) кумите, так и в командном (2017, 2019). Также каратистке покорялось золото и серебро на Европейских играх.