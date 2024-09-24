Титулована українська каратистка Анжеліка Терлюга поставила свою кар'єру паузу. Наразі 32-річна уродженка Одеси очікує народження дитини.
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Терлюга: Ніколи не думала, що буде така проблема
У минулу п'ятницю спортсменці стало зле. Анжеліка відчула різкий біль у лівому боку. Рідним довелося терміново викликати швидку та везти її в лікарню.
"Історія, яка змінила плани і затягнула мене на лікарняний. Ніколи не думала, що мене забере швидка. Але це сталося в п’ятницю. В один момент стало дуже боляче зліва. Далі все як в тумані.
Не буду писати подробиці, але стан був не дуже. Нарешті о 4-й ранку мене взяли лікарі на стаціонар і поставили крапельницю. Вже в суботу на УЗД знайшли камінь 4,4 мм. Він вийшов з нирки.
Ніколи не думала, що в мене буде така проблема. Готувалась до вагітності дуже серйозно. До вагітності я проходила повний чекін і всі аналізи, які тільки існують.
Я знала, що в мене є камінь 4 мм, але лікар сказав, що це зовсім нестрашно, він сам вийде. Вийшов б###ь"", – написала Терлюга у сторіз інстаграму.
Терлюга розповіла про перебування в лікарні / фото з інстаграму спортсменки
Спортивні здобутки Терлюги
- Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет вилучив з програми Ігор-2024 турнір з карате. Через це Анжеліка Терлюга не брала участі в Олімпіаді-2024.
- На Іграх у Токіо-2020 українка здобула срібну медаль, поступившись у фіналі своїй головній суперниці Івет Горановій з Болгарії.
- Анжеліка п'ять разів ставала чемпіонкою Європи, а також вигравала "золото" та "срібло" Європейських ігор.