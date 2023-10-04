Забомбардировали и затолкали: Шахтер сократил счет в матче ЛЧ против Антверпена – видео гола

Дончане провели крайне неудачный первый тайм и были поставлены в крайне тяжелое положение. Впрочем, второй тайм подопечные ван Леувена начали ударно.

Шахтер играет свою вторую встречу в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена пришла в гости к бельгийскому Антверпену, пишет 24 канал.

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Первый тайм прошел по плану владельцев. Антверпен забил дважды до перерыва благодаря помощникам Артура Вермеерена. Впрочем, на старте второго тайма Шахтер смог сократить счет.

В первой же атаке после перерыва Судаков мощным ударом попал в штангу. Впрочем, мяч подхватил Азаров и вывел Назарину один на один с вратарем. Удар Егора был парирован Бютезом, но на добивании сыграл Сикан. Для Даниила это дебютный гол в Лиге чемпионов.

Видео гола Сикана: