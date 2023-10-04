Шахтар грає свою другу зустріч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена завітала в гості до бельгійського Антверпена, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший тайм пройшов за планом господарів. Антверпен забив двічі до перерви завдяки асистам Артура Вермеерена. Втім на старті другого тайму Шахтар зміг скоротити рахунок.

У першій же атаці після перерви Судаков потужним ударом влучив у стійку. Втім м'яч підхопив Азаров і вивів Назарину сам-на-сам із воротарем. Удар Єгора був парируван Бютезом, але на добиванні зіграв Сікан. Для Данила це дебютний гол в Лізі чемпіонів.

ВІдео голу Сікана: