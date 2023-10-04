Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер отправится в Бельгию, где будет противостоять команде Роял Антверпен. Игра состоится в среду, 4 октября. Онлайн-трансляция матча Антверпен – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.
Шахтер до этого никогда не играл против Антверпена. Это будет первый матч между командами, да еще и сразу в группе Лиги чемпионов. Туда бельгийский клуб попал впервые – как чемпион своей страны, в квалификации одолев греческий АЕК.
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Однако дебюта у Антверпена откровенно не удалось – команда была разгромлена на выезде Барселоной со счетом 5:0. Но и Шахтеру нечем особенно похвастаться – "горняки" проиграли номинально домашний матч Порту. По всей вероятности, Шахтер и Антверпен будут вести борьбу за третье место в этой группе, которое позволит сыграть в плей-офф Лиги Европы.Важно! Матч Антверпен – Шахтер начнется в 19.45 по киевскому времени.
Смотреть онлайн матч Антверпен – Шахтер можно будет на платформах Megogo или Volia TV. Именно Megogo является официальным транслятором всех матчей Лиги чемпионов в этом сезоне в Украине. Однако доступ к трансляциям на обеих платформах платный и требует регистрации.
Текстовая онлайн-трансляция матча Антверпен – Шахтер строй доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов матча, а по его окончании – видеообзор.
Антверпен – Шахтер 1:0
Гол: Муйя, 3
Стартовые составы:
- Антверпен: Бюте, Батай, Алдервейрельд, Кулибали, Вийндал, Вермерен, Кейта, Эккеленкамп, Муйя, Янссен, Баликвиша
- Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Назарына, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан
3. "Антверпен" забивает гол. Вермерен отобрал мяч у Ракицкого перед штрафной. И отдал пас на Муйя. Тот обыграл Азарова и пробил в дальний угол 1. Удар в створ ворот от "горняков" уже на первой минуте. Пробивал Степаненко, но издалека. И голкипер без проблем забрал мяч в руки 1. Матч начался. Игроки "Шахтера" развели мяч из центра поля Команды вышли на поле. Раздается гимн Лиги чемпионов Это будет первый матч между командами – до этого они друг против друга не играли. Хотя "горняки" имеют немалый опыт матчей против бельгийских клубов – сразу 14. Матч "Антверпен" – "Шахтер" начнется в 19:45
Гол. Антверпен
Матч начался
3. "Антверпен" забивает гол. Вермерен отобрал мяч у Ракицкого перед штрафной. И отдал пас на Муйя. Тот обыграл Азарова и пробил в дальний угол
1. Удар в створ ворот от "горняков" уже на первой минуте. Пробивал Степаненко, но издалека. И голкипер без проблем забрал мяч в руки
1. Матч начался. Игроки "Шахтера" развели мяч из центра поля
Команды вышли на поле. Раздается гимн Лиги чемпионов
Это будет первый матч между командами – до этого они друг против друга не играли. Хотя "горняки" имеют немалый опыт матчей против бельгийских клубов – сразу 14.
Матч "Антверпен" – "Шахтер" начнется в 19:45