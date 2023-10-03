У Шахтера есть проблемы в Лиге чемпионов: какие шансы у ван Леувена в матче против дебютанта турнира

"Горняки" даже в игре против представителя Бельгии не выглядят фаворитом. В целом в этом сезоне дончане не впечатляют своей игрой.

В среду 4 октября Шахтер проведет свой второй матч в этом сезоне Лиги чемпионов. Команда Патрика ван Леувена сойдется на выезде против бельгийского Антверпена, пишет 24 канал. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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Плохая форма Шахтера

Дончане неудачно начали свой путь в ЛЧ. В стартовой игре группового раунда "горняки" уступили прямому конкуренту за выход в плей-офф Порту (1:3). Это максимально снизило шансы на проход в 1/8 финала.

Теперь же для дончан важно зацепиться за третье место, которое даст право сыграть в плей-офф Лиги Европы. Антверпен является прямо прямым конкурентом в этой борьбе.

Антверпен тоже не в лучшем состоянии

В первом туре абсолютный дебютант Лиги чемпионов без шансов уступил Барселоне "Камп Ноу" (0:5). В чемпионате подопечные ван Боммеля пока не сильно впечатляют.

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Антверпен выиграл всего три из девяти матчей и занимает 5 место. Отставание от лидеров Юнион Сен-Жиллуаза и Гента составляет 5 очков. Шахтер же лидирует в УПЛ, но и там подопечные ван Леувена выглядят не лучшим образом – ничьи против Вереса, Кривбасса и Движения и поражение Ворскли.

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Букмекеры считают Антверпен фаворитом в домашней игре против Шахтера. Коэффициент на триумф бельгийцев составляет 1,92, в то время как на дончан – 4,40. Ничья же оценивается в 3,90.

При этом эксперты ожидают результативную встречу. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.88, тогда как на ТМ - за 2,13. Наиболее вероятными авторами голов являются следующие футболисты:

Винсент Янссен (Антверпен) – 2,10

Джордж Иленихена (Антверпен) – 2,85

Юрген Эккеленкамп (Антверпен) – 3,40

Мишель-Анж Баликвиша (Антверпен) – 3,40

Арбенор Муджа (Антверпен) – 3,75

Кевин Келси (Шахтер) – 4,00

Даниил Сикан (Шахтер) – 4,00

Георгий Судаков (Шахтер) – 5,50

Артем Бондаренко (Шахтер) – 5,50

Алексей Кащук (Шахтер) – 5,50

Александр Зубков (Шахтер) – 5,50

Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6,00

. Шахтер и Антверпен никогда не встречались в еврокубках. Дончане же наиграли 14 матчей против соперников из Бельгии. Львиная доля этих игр была против Брюгге. Статистика радует глаз – 8 побед при пяти ничьих и одном поражении.