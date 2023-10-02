Позорное решение УЕФА: представитель Российского футбольного союза назначен на матч Шахтера в ЛЧ

Инспектором игры с участием дончан станет серб, который работает в стране-террористке. При этом работник УЕФА переехал в Россию уже после начала полномасштабной войны.

В среду, 4 октября, Шахтер сыграет свой второй матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Соперником команды Патрика Ван Леувена станет бельгийский Антверпен.

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Подстава от УЕФА

Главным арбитром матча будет словенец Раде Обренович, а официальным делегатом – Ян Виллем ван Доп (Нидерланды). А вот инспектором матча УЕФА выбрал достаточно скандального персонажа.

Им стал Милорад Мажич, бывший сербский судья. В настоящее время 50-летний специалист является руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

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При этом Мажич трудоустроился в стране-террористке летом прошлого года уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Контракт Милорада рассчитан на два года.

Шахтер в Лиге чемпионов 2023-2024

Напомним, что дончане неудачно начали этот сезон в ЛЧ

Команда Патрика ван Леувена в номинально домашней игре проиграла прямому конкуренту за выход в плей-офф Порту (1:3)

За гостей дважды забил Галенко и однажды Тареми, на что "горняки" ответили точным ударом от Келси

Антверпен также провалил стартовый матч, разгромно уступив на выезде Барселоне (0:5)

Бельгийский клуб является абсолютным дебютантом Лиги чемпионов

. Матч Антверпен – Шахтер состоится в среду, 4 октября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-сервисах