Двойной праздник: защитник сборной Германии стал автором юбилейного "курьезного" гола Украины
Антонио Рюдигер стал автором юбилейного гола сборной Украины. Однако взятие ворот защитником попало в список именно курьезных.
Игроки соперника забили 10 автогол в истории противостояний сборной Украины. Данную встречу сопровождал не только один "праздник", пишет 24 Канал.
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Фартовые "самострелы"
Поединок со сборной Украины стал 1000-м в истории "Бундестим" (3:3). И на правду матч получился шикарным – много забитых голов, интрига, патриотические скандирование фанатов, благотворительность судей и невероятная развязка на последних минутах матча. Однако действия футболистов в матче помогли реализовать минимальный праздник и в рядах "сине-желтых", хотя данное достижение и праздником сложно назвать. Героем, наделшим праздничный колпак на голову, стал Антоино Рюдигер. Именно он помог забить гол Михаилу Мудрику, записав на свой счет автогол в матче. Такой курьезный мяч стал 10-м юбилейным в истории сборной Украины.
Стоит отметить, что футболисты, которые любили забивать голы в свои ворота в матчах против "сине-желтых", приносили почти всегда хорошие результаты украинской команде. В частности, наша национальная команда одерживала 8 побед в матчах, где активное участие принимали "самострелы", однажды сборная Украины расписывала мировую, когда игроки чужой команды результативно избивали по своим воротам, и в одном случае украинцы уступили.
- Альвес Саге (Мексика, товарищеский матч (гости), 1992) сделал счет 1:1 (Украина проиграла – 2:1).
- Урмас Кирс (Эстония, отбор в Евро (дома), 1994) сделал счет 2:0 ("сине-желтые" торжествовали – 3:0).
- Игорь Авдеев (Казахстан, ведер в ЧМ (дома), 1995) превратил счет в 2:0) (украинцы тот матч так и выиграли – 2:0).
- Идальфонс Лима (Андорра, отбор в ЧМ (гости), 2009) совершил счет 0:3 (Украина победила ровно – 0:6).
- Кристиан Киву (Румыния, товарищеский матч (дома), 2010) сделал счет 3:2 (автогол принес украинцам победу – 3:2).
- Александр Мартынович (Беларусь, отбор в Евро (гости), 2014) сделал счет 0:1 (украинцы торжествовали – 0:2).
- Амир Рахмани (Косово, отбор в ЧМ (дома), 2016) сделал счет 1:0 (сборная Украины победила в матче – 3:0).
- Леарт Пакярада (Косово, отбор в ЧМ (гости), 2017) сделал счет 0:1 ("сине-желтые" победили – 0:2)
- Жерсон Родригез (Люксембург, отбор в Евро (гости), 2019) сделал счет 2:1 (украинцы выиграли благодаря автоголу – 1:2).
- Антонио Рюдигер (Германия, товарищеский матч (гости), 2023) сделал счет 1:2 (сборная Украины сыграла вничью – 3:3).