Двойной праздник: защитник сборной Германии стал автором юбилейного "курьезного" гола Украины

Антонио Рюдигер стал автором юбилейного гола сборной Украины. Однако взятие ворот защитником попало в список именно курьезных.

Игроки соперника забили 10 автогол в истории противостояний сборной Украины. Данную встречу сопровождал не только один "праздник", пишет 24 Канал.

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Фартовые "самострелы"

Поединок со сборной Украины стал 1000-м в истории "Бундестим" (3:3). И на правду матч получился шикарным – много забитых голов, интрига, патриотические скандирование фанатов, благотворительность судей и невероятная развязка на последних минутах матча. Однако действия футболистов в матче помогли реализовать минимальный праздник и в рядах "сине-желтых", хотя данное достижение и праздником сложно назвать. Героем, наделшим праздничный колпак на голову, стал Антоино Рюдигер. Именно он помог забить гол Михаилу Мудрику, записав на свой счет автогол в матче. Такой курьезный мяч стал 10-м юбилейным в истории сборной Украины.

Стоит отметить, что футболисты, которые любили забивать голы в свои ворота в матчах против "сине-желтых", приносили почти всегда хорошие результаты украинской команде. В частности, наша национальная команда одерживала 8 побед в матчах, где активное участие принимали "самострелы", однажды сборная Украины расписывала мировую, когда игроки чужой команды результативно избивали по своим воротам, и в одном случае украинцы уступили.