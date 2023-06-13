Гравці суперника забили 10-ий автогол у історії протистоянь збірної України. Дану зустріч супроводжувало не лише одне "свято", пише 24 Канал.
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Фартові "самостріли"
Поєдинок зі збірною України став 1000-им у історії "Бундестім" (3:3). І на правду матч вийшов шикарним – багато забитих голів, інтрига, патріотичні скандування фанатів, благодійність суддів та неймовірна розв'язка на останніх хвилинах матчу. Проте дії футболістів у матчі допомогли реалізувати мінімальне свято і у рядах "синьо-жовтих", хоча дане досягнення і святом складно назвати. Героєм, який одягнув святковий ковпак на голову, став Антоіно Рюдігер. Саме він допоміг забити гол Михайлу Мудрику, записавши на свій рахунок автогол у матчі. Такий курйозний м'яч став 10-им ювілейним у історії збірної України.
Варто відзначити, що футболісти, які полюбляли забивати голи у власні ворота у матчах проти "синьо-жовтих", приносили майже завжди хороші результати українській команді. Зокрема, наша національна команда здобувала 8 перемог у матчах, де активну участь брали "самостріли", одного разу збірна України розписувала мирову, коли гравці чужої команди результативно били по власних воротах, та в одному випадку українці поступилися.
- Альвес Саге (Мексика, товариський матч (гості), 1992 ) зробив рахунок 1:1 (Україна програла – 2:1).
- Урмас Кірс (Естонія, відбір до Євро (вдома), 1994) зробив рахунок 2:0 ("синьо-жовті" тріумфували – 3:0).
- Ігорь Авдєєв (Казахстан, відір до ЧС (вдома), 1995) перетворив рахунок на 2:0) (українці той матч так і виграли – 2:0).
- Ідальфонс Ліма (Андорра, відбір до ЧС (гості), 2009) зробив рахунок 0:3 (Україна розромно перемогла – 0:6).
- Крістіан Ківу (Румунія, товариський матч (вдома), 2010) зробив рахунок 3:2 (автогол приніс українцям перемогу – 3:2).
- Олександр Мартинович (Білорусь, відбір до Євро (гості), 2014) зробив рахунок 0:1 (українці тріумфували – 0:2).
- Амір Рахмані (Косово, відбір до ЧС (вдома), 2016) зробив рахунок 1:0 (збірна України перемогла у матчі – 3:0).
- Леарт Пакярада (Косово, відбір до ЧС (гості), 2017) зробив рахунок 0:1 ("синьо-жовті" перемогли – 0:2)
- Жерсон Родрігез (Люксембург, відбір до Євро (гості), 2019) зробив рахунок 2:1 (українці виграли завдяки автоголу – 1:2).
- Антоніо Рюдігер (Німеччина, товариський матч (гості), 2023) зробив рахунок 1:2 (збірна України зіграла в ніичю – 3:3).