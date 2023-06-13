Гравці суперника забили 10-ий автогол у історії протистоянь збірної України. Дану зустріч супроводжувало не лише одне "свято", пише 24 Канал.

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Фартові "самостріли"

Поєдинок зі збірною України став 1000-им у історії "Бундестім" (3:3). І на правду матч вийшов шикарним – багато забитих голів, інтрига, патріотичні скандування фанатів, благодійність суддів та неймовірна розв'язка на останніх хвилинах матчу. Проте дії футболістів у матчі допомогли реалізувати мінімальне свято і у рядах "синьо-жовтих", хоча дане досягнення і святом складно назвати. Героєм, який одягнув святковий ковпак на голову, став Антоіно Рюдігер. Саме він допоміг забити гол Михайлу Мудрику, записавши на свій рахунок автогол у матчі. Такий курйозний м'яч став 10-им ювілейним у історії збірної України.

Варто відзначити, що футболісти, які полюбляли забивати голи у власні ворота у матчах проти "синьо-жовтих", приносили майже завжди хороші результати українській команді. Зокрема, наша національна команда здобувала 8 перемог у матчах, де активну участь брали "самостріли", одного разу збірна України розписувала мирову, коли гравці чужої команди результативно били по власних воротах, та в одному випадку українці поступилися.