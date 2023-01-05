На радость Месси: скандальный судья, "похоронивший" Украину в отборе на ЧМ, завершает карьеру

Антонио Матео Лаос планирует доработать этот сезон до конца и попрощаться с футболом. За последний год испанец попал в череду скандальных историй.

Испанский рефери Антонио Матео Лаос является одним из опытнейших действующих судей. В 2022 году арбитр попал в несколько резонансных ситуаций и скандалов.

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Как сообщает журналист Гастон Эдул, испанец решил завершить карьеру в конце сезона 2022-2023. 45-летний Лаос достиг возрастного лимита ФИФА, ведь арбитров старше не допускают к международным матчам.

Антонио стал рефери категории ФИФА в 2011 году и за это время поработал более чем на 500 матчах. Среди них – 275 в Ла Лиге, 41 – в Лиге чемпионов, 5 – на чемпионатах мира и 3 – на Евро-2020.

Скандалы Лаоса

За последний год Лаос попал в несколько скандальных ситуаций. Ему приписывают "убийство" сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. В финале плей-офф при счете 0:1 в пользу Уэльса испанец не поставил очевидный пенальти на Андрее Ярмоленко.

В самом Мундиале Антонио выдал огненный поединок в четвертьфинале Нидерланды – Аргентина. Судья умудрился показать 18 желтых карточек, за что нарвался на критику Лионеля Месси:

Рефери наказывает тебя за честность. Думаю, все люди видели, что там творилось. ФИФА должна просмотреть ситуацию. Нельзя назначать судью, не подходящему для игры такого уровня,

– отметил будущий чемпион мира.

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Интересно, что Лаос успел отличиться и после ЧМ. В матче 15 тура Ла Лиги между Барселоной и Эспаньолом он показал 15 "горчичников" (в том числе и тренеру "блаугранас" Хави) и удалил с поля двух игроков. В этой игре Барселона потеряла очки (1:1) и была недовольна судейством.