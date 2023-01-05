Іспанський рефері Антоніо Матео Лаос є одним з найдосвідченіших чинних суддів. Втім, у 2022 році арбітр потрапив у кілька резонансних ситуацій та скандалів.

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Як повідомляє журналіст Гастон Едул, іспанець вирішив завершити кар'єру наприкінці сезон 2022-2023. 45-річний Лаос досяг вікового ліміту ФІФА, адже арбітрів старше не допускають до міжнародних матчів.

Антоніо став рефері категорії ФІФА у 2011 році і за цей час попрацював на більше ніж 500 матчах. Серед них – 275 у Ла Лізі, 41 – у Лізі чемпіонів, 5 – на чемпіонатах світу та 3 – на Євро-2020.

Скандали Лаоса

За останній рік Лаос потрапив у кілька скандальних ситуацій. Йому приписують "вбивство" збірної України у відборі на ЧС-2022. У фіналі плей-офф за рахунку 0:1 на користь Уельсу іспанець не поставив очевидний пенальті на Андрієві Ярмоленку.

На самому Мундіалі Антоніо видав вогняний поєдинок у чвертьфіналі Нідерланди – Аргентина. Суддя примудрився показати аж 18 жовтих карток, за що нарвався на критику Ліонеля Мессі:

Рефері карає тебе за чесність. Думаю, всі люди бачили, що там коїлось. ФІФА має переглянути ситуацію. Не можна призначати суддю, котрий не підходить для гри такого рівня,

– зазначив майбутній чемпіон світу.

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Цікаво, що Лаос встиг відзначитись і після ЧС. У матчі 15 туру Ла Ліги між Барселоною та Еспаньолом він показав 15 "гірчичників" (у тому числі і тренеру "блаугранас" Хаві) та вилучив з поля двох гравців. У тій грі Барселона втратила очки (1:1) і була незадоволена суддівством.