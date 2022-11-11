Шахтер нашел замену Мудрику: игрок забивал Челси и Манчестер Сити

В зимнее трансферное окно Михаил Мудрик может покинуть "горняков" и перейти в один из топ-клубов. Скауты Шахтера нашли игрока, который сможет заменить звездного украинца.

Михаил Мудрик стал открытием нынешнего сезона Лиги чемпионов. Вполне естественно, что гранды европейского футбола открыли настоящую охоту за украинской звездой. Заменой Мудрику в Шахтере может стать хорватский полузащитник Антонио Марин.

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Протеже Йовичевича

Способности Марина прекрасно известны главному тренеру "горняков" Игору Йовичевичу. Талантливый вингер работал под его руководством в юношеской команде Динамо Загреб. Кстати, Антонио играл против Шахтера в Юношеской лиге УЕФА. Кроме того, Марин отметился забитыми голами в ворота юношеских команд "Челси" и "Манчестер Сити".

На футбольном поле Антонио может сыграть на обоих флангах атаки, а при необходимости и центрального нападающего. Одно время футболист был одним из главных талантов Хорватии. Кроме загребского Динамо 21-летний игрок выступал в Шибенике, Локомотиве Загреб, а также итальянской Монце в Серии Б.

Авторитетный порталTransfermarkt оценивает Марина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с Динамо действует до 2024 года.

Правда, статистка игрока в нынешнем сезоне не впечатляет. Антони сыграл всего в 6 матчах и результативными действиями не отличился. По всей вероятности, Йовичевич, умеющий работать с молодежью, сумеет раскрыть талант Марина.