Антонио Конте официально возглавил английский Тоттенхэм
Источник:ФК Тоттенхэм
Итальянский тренер Антонио Конте официально стал главным тренером английского Тоттенхэма. 52-летний наставник заменил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту.
Контракт подписали до конца этого сезона
Тоттенхэм подписал контракт с итальянским специалистом до конца сезона-2022/2023, то есть на 18 месяцев, с возможностью автоматического продления на год, если английский клуб попадет в Лигу чемпионов.
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Руководство Тоттенхэма 1 ноября объявило об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Наверное, что на такое решение повлияло позорное поражение от Манчестер Юнайтед.
Конте проведет первую тренировку 2 ноября.
Я очень счастлив вернуться к тренерству и сделать это в АПЛ в клубе, который имеет амбиции снова стать протагонистом,
– признается новый наставник Тоттенхэма.
Итальянец был претендентом на пост тренера Тоттенхэма еще летом, после того как руководство клуба уволило Жозе Моуринью тогда как раз Антонио прекратил сотрудничество с Интером. Однако тогда договориться о сотрудничестве клубу и тренеру не удалось.
Что известно об Антонио Конте
- 52-летний итальянский тренер работал в Ювентусе, Интере и Челси – со всеми клубами выигрывал чемпионство Италии и Англии, соответственно. Также Конте возглавлял сборную Италии.
- Ушел с позиции главного тренера Интера после сезона-2020/2021, когда стал чемпионом Италии.