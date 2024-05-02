Через погані результати команди Челсі розглядає можливість відставки Маурісіо Почеттіно, однак поки відтягує це рішення. Один з колишніх тренерів "біло-синіх" може знову зійти на посаду.

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Хто має бажання повернутися в Челсі

На керівництво Челсі через своїх посередників вийшов колишній наставник команди Антоніо Конте. Він працював з "біло-синіми" з 2016 по 2018 роки. Разом з ним команда стала чемпіонами Англії.

Відставка Конте з Челсі завершилась бурхливим розлученням з мільйонним судовим позовом, який тренер подав і виграв.

Антоніо Конте з березня 2023 року перебуває без роботи і запропонував Челсі свої послуги. Свого часу він справив гарне враження на вболівальників, а сам клуб відповідає амбіціям тренера.

Однак, якщо керівництво Челсі погодить кандидатуру Антоніо Конте, це стане невтішною новиною для українця Михайла Мудрика. Конте має стратегію гри за схемою 3-5-2, де немає вінгерів. Тому для Мудрика, Стерлінга та Мадуеке може просто не знайтися місця в команді.

Цікаво. Кілька останніх тижнів Антоніо Конте вів перемовини з Наполі, де його призначення було доволі пріоритетним. В останній момент Конте вирішив повернутися до Англії, де мав успішну роботу, зокрема з Тоттенхемом.

Наразі Челсі посідає 9 позицію в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда набрала 48 балів. Наступний матч "біло-сині" зіграють з Тоттенхемом 2 травня о 21:30 за київським часом.