Очередная потеря сборной Украины на Кубке мира по биатлону

Украинский биатлонист Антон Дудченко не сможет поучаствовать в заключительной гонке четвертого этапа Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра.

Кадровые проблемы продолжают сопровождать мужскую сборную Украины на Кубке мира по биатлону в словенской Поклюке. Из-за проблем со здоровьем пропустили спринтерскую гонку Антон Дудченко и Виталий Мандин.

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Третья потеря сборной Украины

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о состоянии здоровья Антона Дудченко, который должен был выступить в спринте.

Антона 100% не увидим в эстафете. У него после "Рождественской гонки" у "Шальке" было три тяжелых дня, температура. Он практически второй день сегодня стоял на лыжах, поэтому будем смотреть на перспективу и не будем рисковать,

– сказал Санитра.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем четвертый этап Кубка мира в Поклюке пропускают лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Из-за кадровых проблем в команду были вызваны Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

В субботу, 7 января, в Поклюке пройдут две гонки преследования. Женский персьют начнется в 12:30, а мужской в 15:45. В заключительный соревновательный день 8 января состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты.