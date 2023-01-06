Норвежское доминирование

Все три предыдущих спринта на этапах Кубка мира выиграл норвежец Йоханнес Бё. Не стал он себе изменять и в Поклюке, уверенно оформив победу, которой не помешал даже промах на первой стрельбе.

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Поддержали его в этом его партнеры по сборной Норвегии. Рядом с ним на подиуме разместили его брат Тарьей Бё и Стурла Легрейд. При этом Тарьей Бё хоть и прошел трассу без промахов, но проиграл своему младшему брату на финише 48 секунд.

Украинское удивление

А вот украинская сборная не слишком поразила. Хотя один положительный момент был. Лучшим среди украинцев стал Артем Тищенко, заменивший в команде Артема Приму. И именно Тищенко финишировал на 30-м месте, показав чистую стрельбу. Он стал одним из 12 биатлонистов, прошедших эту гонку без промахов. А по скорострельности он был третьим среди всех участников. При этом для него это была первая гонка на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. И он смог финишировать в зачетной зоне.

Больше никто из украинцев зачетных баллов не получил. Богдан Цымбал, имея по одному промаху на каждом из огневых рубежах, показал лишь 59-й результат. Тарас Лесюк совершил три промаха. А скорости на трассе не хватило, чтобы попасть в гонку-преследование – всего 68-е место. Руслан Ткаленко свою дебютную гонку на КС провалил – четыре промаха и не высокая скорость, и в итоге 80-е место.

Следует добавить, что пятым украинцем в этой гонке должен быть Антон Дудченко. Но на старт он так и не вышел. Все из-за болезни. Он вместе с Виталием Мандзиным попал в заявку на этот этап Кубка мира. Но они вынуждены пропустить этот этап. Оба биатлониста имели повышенную температуру после возвращения с Рождественской гонки в Германии. Там, к слову, Мандзин завоевал бронзовую награду.

Результаты мужского спринта в Поклюке

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.55,9 (1+0)

2. Тарьей Бё (Норвегия) – +48,1 (0+0)

3. Стурла Легрейд (Норвегия) – +55,6 (1+0)

30. Артем Тищенко (Украина) – +2.18,9 (0+0)

59. Богдан Цымбал (Украина) – +3.16,5 (1+1)

68. Тарас Лесюк (Украина) – +3.35,4 (1+2)

80. Руслан Ткаленко (Украина) – +4.15,5 (2+2)

Антон Дудченко (Украина) – DNS