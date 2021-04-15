Манчестер Юнайтед – Гранада

Манчестер Юнайтед получил самую комфортную победу со всех пар в 1/4 финала. "Красные дьяволы" в Испании на классе одолели Гранаду со счетом 2:0.

Теперь перед испанцами стоит сложная задача – забивать на "Олд Траффорд" минимум дважды, чтобы хотя бы не проиграть противостояние в основное время.

В первой игре Гранада отчасти пыталась огорчить МЮ ударами с дальней дистанции. Вряд ли эта тактика поможет команде Диего Мартинеса Пенаса во втором матче. Также следует обратить внимание на плохую форму испанцев, которые получили только одну победу в 5 поединках.

Зато футболисты из Манчестера могут сконцентрироваться на Лиге Европы. "Красные дьяволы" вряд ли дадут бой МанСити в борьбе за чемпионство в АПЛ. Так почему бы не выиграть Лигу Европы?

В компании Favbet убеждены, что МЮ пройдет в полуфинал. Выход команды Сульшер в следующий раунд оценен коэффициентом 1,01. Зато на проход Гранады – космический коэффициент 25.

Также Манчестер Юнайтед явный фаворит игры с Гранадой. Победу МЮ в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 1,45. Если же Гранада выигрывает поединок в основное время – коэффициент 8,30.

Как было сказано выше, Гранаде нужно забивать минимум дважды. Букмекеры предлагают коэффициент 5,70 на то, что индивидуальный тотал испанцев составит более 1.5.

Аякс – Рома

Итальянская Рома, как и МЮ – фаворит Лиги Европы. В первой игре "волки" в Амстердаме нанесли поражение Аяксу (2:1). Итальянский клуб сумел сделать камбэк, проигрывая после первого тайма.

Дела римлян могли пойти куда хуже, если бы в начале второго тайма Тадич реализовал пенальти.

Противостояние этих команд интересно и битвой двух тренеров – Эрика тен Хага, который выводил Аякс в полуфинал Лиги чемпионов, и Паулу Фонсека, который выиграл несколько трофеев с Шахтером.



Паулу Фонсека / Фото 24 канал

Оба специалиста молоды и с амбициями тренировать клубы еще больше, как Бавария, Реал или Ювентус. Однако для этого нужно демонстрировать не только хорошую игру, но и получать трофеи.

Для обоих специалистов Лига Европы – это шанс получить громкую победу на европейской арене и пойти на повышение.

Перед ответным матчем букмекеры отдают предпочтение Роме, ведь итальянцы играют дома и выиграли поединок на выезде. Проход "волков" в полуфинал оценен коэффициентом 1,38.

Впрочем, Аякс не стоит списывать со счетов. Во-первых, голландцы выиграли 13 выездных матчей из 15. Во-вторых, Аякс имеет опыт камбэка после домашних поражений. Как не вспомнить о триумфе амстердамцев в Лиге чемпионов над Реалом в 2019 году?

Сейчас шансы Аякса выйти в полуфинал оценивают коэффициентом 3,25.

Что интересно, букмекеры отдают предпочтение Аяксу в игре с Ромой. Победу нидерландцев в основное время оценивают коэффициентом 2,38. Вместе с тем, на победу "волков" коэффициент 2,90.

В ответном матче Аяксу нужно забивать минимум дважды. Победа со счетом 2:0 позволит голландцам выйти в следующий раунд.

Арсенал – Славия

Лондонский Арсенал, к сожалению для своих фанатов, стал постоянным жителем Лиги Европы. Более того, у бледной команды Микеля Артета даже здесь нет запаса прочности, чтобы выбивать слабых соперников. Когда-то над лондонцами смеялись за 4 место в АПЛ, а сейчас это недостижимая мечта...

После жеребьевки 1/4 финала болельщики Арсенала выдохнули с облегчением, ведь англичанам досталась, пожалуй, самая слабая команда – чешская Славия. И на самом деле Арсеналу оказалось сложно сломать чехов.

Арсенал должен решить судьбу матча со Славией еще в Лондоне. "Канониры" несмотря на то, что потеряли замечательные возможности, все равно были близки к положительному результату. Победа 1:0 куда более приемлема, за ничью, которую Славия вырвала в добавленное время (1:1).



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Теперь противостояние перемещается в Прагу, где Славия просто так не отпустит Арсенал!

Сейчас шансы Арсенала пройти в полуфинал оценивают коэффициентом 1,45. Вместе с тем, у Славии также хорошие перспективы. На проход чехов букмекеры дают коэффициент 2,92.

В ответном матче Арсеналу не обязательно побеждать, как и Славии. Чехов устроит ничья 0:0, а "канониров" результативная мировая.

Коэффициент 3,75, что основное время игры завершится ничьей. Фаворитом поединка все равно остается Арсенал, победу которого оценивают коэффициентом 1,83. Если же Славия ошеломит своего соперника и выигрывает игру – коэффициент 4,55.

Вильярреал – Динамо Загреб

Одна из самых горячих и непрогнозируемых пар это Вильярреал – Динамо. Испанцы выиграли первую игру на выезде с минимальным счетом 1:0. Это позволяет подопечным Унаи Эмери, который является специалистом по победам в Лиге Европы, с оптимизмом смотреть в направлении полуфинала.

Вместе с тем, хорватский клуб никак нельзя списывать со счетов. В 1/8 финала Динамо осуществило действительно большой камбэк против Тоттенхэма. Загребцы проиграли первый матч 2:0, но ответили победой 3:0.

На этот раз перед хорватами стоит задача несколько проще, ведь нужно забивать минимум один гол, хотя и на выезде. При отсутствии гола у испанцев, Динамо от гарантированного поражения в противостоянии спасет один результативный удар.



Фото facebook.com/fcdynamoua

Победу хорватских динамовцев в основное время оценивают коэффициентом 7,80. Динамо устроит любая результативная победа. Это предполагает минимум два гола. Коэффициент 6,5 на индивидуальный тотал Динамо более 1.5.

Вильярреал устроит как победа в основное время, так и ничья. Победу "желтой субмарины" оценивают коэффициентом 1,50. Зато на ничью букмекеры дают коэффициент 4,25.

После Гранады именно у Динамо наихудшие шансы пройти в полуфинал. Букмекеры оценили перспективы динамовцев сыграть в следующем раунде коэффициентом 9,50.

Зато Вильярреал, как и МЮ, почти гарантировал себе полуфинал. Проход команды Унаи Эмери оценили коэффициентом 1,08.

Вполне вероятно, что командам предстоит сыграть дополнительное время и даже серию пенальти, если Динамо выигрывает основное время со счетом 1:0.

Букмекеры предлагают коэффициент 30 на то, что испанцы пройдут после дополнительного времени. В то же время идентичная ставка на Динамо – коэффициент 40. Выход любой команды в 1/2 финала по пенальти оценен коэффициентом 40.