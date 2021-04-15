Манчестер Юнайтед – Гранада

Манчестер Юнайтед здобув найкомфортнішу перемогу з усіх пар в 1/4 фіналу. "Червоні дияволи" в Іспанії на класі здолали Гранаду з рахунком 2:0.

Тепер перед іспанцями стоїть складне завдання – забивати на "Олд Траффорд" мінімум двічі, щоб бодай не програти протистояння в основний час.

У першій грі Гранада здебільшого намагалася засмутити МЮ ударами з дальньої дистанції. Навряд чи ця тактика допоможе команді Дієго Мартінеса Пенаса у другому матчі. Також слід звернути увагу на погану форму іспанців, які здобули лишень одну перемогу в 5 поєдинках.

Натомість футболісти з Манчестера можуть сконцентруватися на Лізі Європи. "Червоні дияволи" навряд чи дадуть бій МанСіті у боротьбі за чемпіонство в АПЛ. То чому б не виграти Лігу Європи?

У компанії Favbet переконані, що МЮ пройде до півфіналу. Вихід команди Уле Гуннара Сульшера у наступний раунд оцінено коефіцієнтом 1,01. Натомість на прохід Гранади – космічний коефіцієнт 25.

Також Манчестер Юнайтед очевидний фаворит гри з Гранадою. Перемогу МЮ в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,45. Якщо ж Гранада виграє поєдинок в основний час – коефіцієнт 8,30.

Як було сказано вище, Гранаді потрібно забивати мінімум двічі. Букмекери пропонують коефіцієнт 5,70 на те, що індивідуальний тотал іспанців складе більше 1.5.

Аякс – Рома

Італійська Рома, як і МЮ – фаворит Ліги Європи. У першій грі "вовки" в Амстердамі завдали поразки Аяксу (2:1). Італійський клуб зумів зробити камбек, програючи після першого тайму.

Справи римлян могли піти куди гірше, якби на початку другого тайму Тадич реалізував пенальті.

Протистояння цих команд цікаве й битвою двох тренерів – Еріка тен Хага, який виводив Аякс у півфінал Ліги чемпіонів, та Паулу Фонсеки, який виграв декілька трофеїв з Шахтарем.



Паулу Фонсека / Фото 24 канал

Обидва фахівці молоді та мають амбіції тренувати ще більші клуби, як Баварія, Реал чи Ювентус. Однак для цього потрібно демонструвати не тільки гарну гру, але й здобувати трофеї.

Для обох фахівців Ліга Європи – це шанс здобути гучну звитягу на європейській арені та піти на підвищення.

Перед матчем-відповіддю букмекери віддають перевагу Ромі, адже італійці грають вдома і виграли поєдинок на виїзді. Прохід "вовків" до півфіналу оцінено коефіцієнтом 1,38.

Втім, Аякс не варто списувати з рахунків. По-перше, нідерландці виграли 13 виїзних матчів з 15. По-друге, Аякс має досвід камбеків після домашніх поразок. Як не згадати про тріумф амстердамців у Лізі чемпіонів над Реалом у 2019 році?

Наразі шанси Аякса вийти до півфіналу оцінюють коефіцієнтом 3,25.

Що цікаво, букмекери віддають перевагу Аяксу в грі з Ромою. Перемогу нідерландців в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,38. Разом з тим, на звитягу "вовків" коефіцієнт 2,90.

У матчі-відповіді Аяксу потрібно забивати мінімум двічі. Перемога з рахунком 2:0 дозволить нідерландцям вийти у наступний раунд.

Арсенал – Славія

Лондонський Арсенал, на превеликий жаль для своїх фанатів, став постійним мешканцем Ліги Європи. Більше того, бліда команда Мікеля Артети навіть тут немає запасу міцності, щоб вибивати слабших суперників. Колись з лондонців сміялися за 4 місце в АПЛ, а нині це недосяжна мрія…

Після жеребкування 1/4 фіналу вболівальники Арсеналу видихнули з полегшенням, адже англійцям дісталася, мабуть, найслабша команда – чеська Славія. Та на справі Арсеналу виявилося складно зламати чехів.

Арсенал мав би вирішити долю матчу зі Славією ще у Лондоні. "Каноніри" попри те, що змарнували чудові нагоди, все одно були близькі до позитивного результату. Перемога 1:0 куди прийнятніша, за нічию, яку Славія вирвала у компенсований час (1:1).



Фото GETTY IMAGES

Тепер протистояння переміщається у Прагу, де Славія просто так не відпустить Арсенал!

Наразі шанси Арсеналу пройти до півфіналу оцінюють коефіцієнтом 1,45. Разом з тим, у Славії також хороші перспективи. На прохід чехів букмекери дають коефіцієнт 2,92.

У матчі-відповіді Арсеналу не обов'язково перемагати, як і Славії. Чехів влаштує нічия 0:0, а "канонірів" результативна мирова.

Коефіцієнт 3,75, що основний час гри завершиться нічиєю. Фаворитом поєдинку все одно залишається Арсенал, звитягу якого оцінюють коефіцієнтом 1,83. Якщо ж Славія приголомшить свого суперника та виграє гру – коефіцієнт 4,55.

Вільярреал – Динамо Загреб

Одна з найбільш гарячих та непрогнозованих пар це Вільярреал – Динамо. Іспанці виграли першу гру на виїзді з мінімальним рахунком 1:0. Це дозволяє підопічним Унаї Емері, який є фахівцем по перемогах у Лізі Європи, з оптимізмом дивитися у напрямку півфіналу.

Разом з тим, хорватський клуб аж ніяк не можна списувати з рахунків. В 1/8 фіналу Динамо здійснило дійсно великий камбек проти Тоттенхема. Загребці програли перший матч 2:0, але відповіли перемогою 3:0.

Цього разу перед хорватами стоїть дещо простіше завдання, адже потрібно забивати мінімум один гол, хоч і на виїзді. За відсутності голу в іспанців, Динамо від гарантованої поразки у протистоянні врятує один результативний удар.



Фото facebook.com/fcdynamoua

Перемогу хорватських динамівців в основний час оцінюють коефіцієнтом 7,80. Динамо влаштує будь-яка результативна звитяга. Це передбачає мінімум два голи. Коефіцієнт 6,5 на індивідуальний тотал Динамо більше 1.5.

Вільярреал влаштує як перемога в основний час, так і нічия. Перемогу "жовтої субмарини" оцінюють коефіцієнтом 1,50. Натомість на нічию букмекери дають коефіцієнт 4,25.

Після Гранади саме Динамо має найгірші шанси пройти у півфінал. Букмекери оцінили перспективи динамівців зіграти у наступному раунді коефіцієнтом 9,50.

Натомість Вільярреал, як і МЮ, майже гарантував собі півфінал. Прохід команди Унаї Емері оцінили коефіцієнтом 1,08.

Цілком ймовірно, що командам доведеться зіграти додатковий час та навіть серію пенальті, якщо Динамо виграє основний час з рахунком 1:0.

Букмекери пропонують коефіцієнт 30 на те, що іспанці пройдуть після додаткового часу. Водночас ідентична ставка на Динамо – коефіцієнт 40. Вихід будь-якої команди до 1/2 фіналу по пенальті оцінений коефіцієнтом 40.