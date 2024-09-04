В этот день спортсмены будут соревноваться за 63 комплекта паралимпийских медалей. На львиную часть из них будут претендовать и наши земляки, пишет 24 Канал.

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Седьмой день Паралимпиады-2024 для Украины

Украинские параатлеты будут соревноваться в восьми видах спорта. Они примут участие в стрельбе, плавании, фехтовании на колясках, настольном теннисе, легкой атлетике, волейболе и шоссейном велоспорте.

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Яременко)

10:33. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Денисенко)

10:34 Стрельба из лука – мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)

10:40 Фехтование на колясках – мужчины, рапира, В (Науменко)

10:41. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S12 (Стеценко)

10:45. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Ванзенко)

10:50. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Крайник)

11:00 Настольный теннис – женщины, одиночный разряд, класс 6 (Литовченко)

11:47. Плавание – женщины, 50 метров брассом, SB3 (Вербова)

11:57. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Богодайко)

12:00. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Трусов)

12:10 Легкая атлетика – мужчины, 400 метров Т37 (Окапинский)

12:47 Легкая атлетика – женщины, толкание ядра, F46 (Шпитковская)

13:00 Волейбол сидя – мужчины, квалификация (Франция – Украина)

13:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 (Плакущий, Ковальчук)

14:51 Шоссейный велоспорт – мужчины, группа С5, индивидуальная гонка (Дементьев)

20:58. Плавание – смешанная эстафета, 4х100 метров вольным стилем, VI (Украина)

Где смотреть Паралимпийские игры-2024

Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 4 сентября