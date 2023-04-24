Після початку повномасштабної війни Росії проти України світовий спорт накладав чимало дискваліфікації на росіян. Це створювало незручності для предтавників країни-терористки.

До теми Чому російські "нейтральні" спортсмени – це ті ж "зелені чоловічки", які захоплювали Крим

Тому недивно, що декотрі спортсмени прийняли рішення виступати у міжнародних змаганнях під прапором більш цивілізованих країн. Черговим таким прикладом стала Анна Пракатень, представниця збірної Росії з академічного веслування.

Більше Росія не цікава

Дівчина народилась у Мінську і до 2016 року представляла саме Білорусь. Втім після цього Анна захотіла перейти до російської команди. З нею у 2021 році вона виграла чемпіонат Європи, а також стала срібною призеркою Олімпійських Ігор у Токіо.

Тепер же Анна прийняла рішення представляти Узбекистан. За останній рік Пракатень тривалий час займалась індивідуально та навіть думала про завершення кар'єри.

Втім після того, як їй надійшла пропозиція з азійської країни, Анна вирішила прийняти її. Тому вірогідно, що Анна зможе виступити на Олімпійських Іграх-2024 у Парижі саме від Узбекистану.

Читайте також Прихильники кривавих рублів: які спортивні федерації допустили росіян до змагань

Росію ще не допустили до Олімпіади

До слова, МОК вже дозволив допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним прапором. При цьому це стосується лише індивідуальних видів спорт, а не командних.

Також ця рекомендація не діє безпосередньо на Олімпіаду. Комітет поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до ОІ-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані.