Украинская чемпионка мира снялась в промо ЧМ ФИДЕ, которую возглавляет прокремлевский политик Дворкович

В 2024 году в Австрии состоится чемпионат мира ФИДЕ по рапиду и блицу. Одна из украинских сестер-шахматисток Анна Музычук снялась в промо соревнований, что стало изумлением.

Вместе с украинкой участие в ролике принял главный исполнительный директор Эмиль Сутовский. Анна Музычук улыбается на фото как будто ничего не было. Похоже, украинка не учла, что Международную организацию шахматистов (ФИДЕ) с 2018-го возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

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Может для украинки Дворкович "хороший русский"?

Прокремлевский политик с 2008 по 21 мая 2012 был помощником президента России, которую тогда возглавлял Дмитрий Медведев, а Владимир Путин исполнял роль премьер-министра.

Чемпионат мира-2024 в Австрии пройдет как раз под эгидой ФИДЕ, которой руководит Дворкович.

Интересно, что в середине марта 2022 года глава ФИДЕ в интервью американскому изданию Mother Jones осудил войну в Украине. Однако уже 20 июля 2023 года Дворкович присутствовал на состоявшейся в Москве церемонии награждения выдающихся российских шахматистов.

Сестры Музычук уже были героинями скандала

В апреле 2022 года Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) призвала отстранить шахматные федерации России и Белоруссии от ФИДЕ. Однако в этом письме не было подписей известных сестер Музычук.

Из-за этого с 4 апреля того же года ЛОШФ прекратил сотрудничество с титулованными украинскими шахматистками и начал процедуру исключения из Президиума и членства в федерации.

Также заместитель президента ЛОШФ Назар Фирман заверил, что Анна и Мария Музычук еще верят в то, что в мире есть "хорошие русские". Анна Музычук отреагировала на такую информацию постом в фейсбуке, по которому призвала российских и белорусских шахматистов осудить войну в Украине.

Также старшая Музычук уверяла, что далеко не все является правдой в заявлении ЛОШФ.