Медали не будет: украинская боксерша Лысенко досадно проиграла в 1/4 финала Олимпиады
30 июля 2021 , 08:09Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинка Анна Лысенко уступила в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу среди женщин. Таким образом, спортсменка покинула соревнования.
В 1/4-й она проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей – 0: 5.
К слову Бронза Романчука, вылет Ворсклы, форма Динамо: главные новости спорта 29 июля
Это был второй поединок украинки. В первом она победила единогласным решением судей Умаиму Белахбиб из Марокко.Победитель четвертьфинала в боксе гарантированно получал медаль, так как бои за третье место в этом виде программы не предусмотрены.
Украина пока без медали в боксе
- Таким образом, у Украині остался один представитель в боксе. В четверг, 29 июля, в 1/8 финала уступил тяжеловес Цотне Рогава, а первую победу на турнире одержал Александр Хижняк.
- В четвертьфинале он встретится с 21-летним доминиканским бойцом Эури Седеньо. Поединок состоится 1 августа в 6:18 утра по киевскому времени.