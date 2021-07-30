Медали не будет: украинская боксерша Лысенко досадно проиграла в 1/4 финала Олимпиады

Украинка Анна Лысенко уступила в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу среди женщин. Таким образом, спортсменка покинула соревнования.

В 1/4-й она проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей – 0: 5.

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Это был второй поединок украинки. В первом она победила единогласным решением судей Умаиму Белахбиб из Марокко.

Украина пока без медали в боксе

Таким образом, у Украині остался один представитель в боксе. В четверг, 29 июля, в 1/8 финала уступил тяжеловес Цотне Рогава, а первую победу на турнире одержал Александр Хижняк.

В четвертьфинале он встретится с 21-летним доминиканским бойцом Эури Седеньо. Поединок состоится 1 августа в 6:18 утра по киевскому времени.

Победитель четвертьфинала в боксе гарантированно получал медаль, так как бои за третье место в этом виде программы не предусмотрены.