Кривонос пропустит третий этап Кубка мира по биатлону: в чем причина
Источник:Суспильное Спорт
Украинская биатлонистка Анна Кривонос пропустит третий этап Кубка мира. Он стартует 14 декабря в швейцарском Ленцергайде.
На последнем этапе 2023 года Кривонос не будет выступать по болезни. Об этом сообщил тренер женской команды Николай Зоц.
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Кто выступит на третьем этапе Кубка мира
У Украины будет в личных стартах не более четырех биатлонисток: ранее из основной сборной на этап юниорского Кубка IBU отбыла Елена Городная.
В составе основной сборной Украины остаются Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.
26-летняя Кривонос неизменно выступала во всех личных стартах Кубка мира на первых этапах в Эстерсунде и Гохфильцене.
Выступления Кривонос в этом сезоне:
- Гохфильцен. Преследование — 53 место (0+0+1+1)
- Гохфильцен. Спринт - 57 (0+1)
- Эстерсунд. Спринт - 62 (1+2)
- Эстерсунд. Эстафета - 12 (0+2)
- Эстерсунд. Индивидуальная гонка - 40 (0+0+0+2)